Аваков назвал недопустимой "мусорную" люстрацию

«Народная люстрация» вбрасыванием политиков в мусорные баки является недопустимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня на брифинге в Харькове, говоря о случаях так называемой «народной люстрации» с депутатами Харьковского горсовета.

«Всем, кто надевает на себя маски и бегает за напуганными депутатами, малодостойными депутатами, пока еще депутатами Харьковского городского совета, мой совет: вперед на фронт, добывайте репутацию там, после чего возвращайтесь в Харьков, овеянные славой, побеждайте в городских выборах, меняйте этот состав горсовета. А всякий, кто бросает в мусорные баки депутата, - провокатор. Именно так к нему будет относиться милиция», - подчеркнул Аваков.

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Он подчеркнул, что «народная люстрация» - это самоуправство, которое не позволит побороть недовольство системой прежней власти.

«Есть право и закон, он всегда один. У нас самоуправства на улице быть не должно, самоуправство на улице всегда остается без границы. Я не думаю, что кому-то из нормальных людей будет приятно, что его судит непонятный мальчик в непонятной балаклаве. Это недопустимо! Есть механизм переходного периода, есть недовольство и ожидание нереализованного правосудия, но есть только одно правило, как эту ситуацию побороть - действовать по правилам, иначе будет такой же хаос, только с другим знаком», - сказал Аваков.

Министр отметил, что настоящие патриоты Украины сейчас воюют на фронте или действуют в волонтерских организациях.

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«У нас есть горе-патриоты, которые выражают борьбу со всем, чем угодно, через самоуправные акции в центре города, тешат свое самолюбие. Реальные патриоты давно на фронте или в волонтерских движениях, реальные патриоты записываются в добровольческие отряды и идут в зону антитеррористической операции. В Харькове таких достаточно – это подразделения «Харьков-1», «Харьков-2», «Слобожанщина», «Восточный корпус»», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря в Харькове после очередной сессии молодые люди вбросили в мусорный бак депутата Харьковского горсовета Владимира Скоробагача. Сегодня, 21 января, молодые люди пытались вбросить в мусорный бак директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета Виктора Китанина.