Унитарное устройство государства поддерживает большинство украинцев - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на сессии "Будущее Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Читайте такжеФедерализация может привести к расколу Украины - Порошенко"Раньше вопрос религии, вопрос языка разделяло мою страну. Сегодня Украина - единая, и мы готовы провести референдум по любому вопросу, включая вопросы языка, вопросы структуры моей страны, а также в отношении унитарного устройства Украины, которое поддерживается, в отличие от федерализма, который поддерживают только около 10%", - подчеркнул Порошенко и добавил, что Украина является проевропейским государством.

По словам главы государства, количество сторонников курса на членство Украины в НАТО превысила 50%.