Тягнибок предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от националистов

При этом, Тягнибок отметил, что сам не будет баллотироваться в президенты.

Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок предложил выдвинуть своего заместителя Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты от националистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления перед началом марша в честь УПА в Киеве.

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"Всеукраинское объединение "Свобода" предлагает всем нашим партнерам - националистическим организациям, политическим партиям, общественным движениям, просто людям, которые поддерживают националистов, - рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в президенты для украинцев от всех националистов Руслана Кошулинского", - заявил он.

При этом, Тягнибок отметил, что сам не будет баллотироваться в президенты.

Во время выборов 2014 года Тягнибок набрал 1,16 процента голосов.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года.