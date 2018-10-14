Тягнибок предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от националистов
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок предложил выдвинуть своего заместителя Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты от националистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления перед началом марша в честь УПА в Киеве.
Читайте такжеСадовый идет в президенты
"Всеукраинское объединение "Свобода" предлагает всем нашим партнерам - националистическим организациям, политическим партиям, общественным движениям, просто людям, которые поддерживают националистов, - рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в президенты для украинцев от всех националистов Руслана Кошулинского", - заявил он.
При этом, Тягнибок отметил, что сам не будет баллотироваться в президенты.
Во время выборов 2014 года Тягнибок набрал 1,16 процента голосов.
Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года.