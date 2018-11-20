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Украина наращивает силы для прикрытия от вторжения с моря - Порошенко

16:08, 20 ноября 2018
Политика
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В Украине создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота в Черкассах.

«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая», - заявил он.

«До конца года по моему приказу будет развернуто новое управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль весь морскую границу - от Измаила до Мариуполя», - добавил президент.

По его словам, недавно во время учений на Азовском побережье он имел возможность лично убедиться в высоком уровне подготовки морской пехоты, сухопутных подразделений и пограничников.

Кроме того, глава государства отметил, что в Украине создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожающие направления.

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«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря мы делаем большие шаги по переоснащению частей пограничников», - заявил Порошенко, добавив, что по лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования «ДОЗОР», в том числе и для проведения специальных действий на воде.

По словам президента, для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.

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Теги: #Петр Порошенко#Азовское море