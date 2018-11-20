Украина наращивает силы для прикрытия от вторжения с моря - Порошенко

Президент анонсировал развертывание до конца года нового управления морской охраны для плотного контроля над всей морской границей от Измаила до Мариуполя.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина наращивает соответствующие силы для прикрытия территории страны от вторжения с моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота в Черкассах.

«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая», - заявил он.

«До конца года по моему приказу будет развернуто новое управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль весь морскую границу - от Измаила до Мариуполя», - добавил президент.

По его словам, недавно во время учений на Азовском побережье он имел возможность лично убедиться в высоком уровне подготовки морской пехоты, сухопутных подразделений и пограничников.

Кроме того, глава государства отметил, что в Украине создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожающие направления.

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«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря мы делаем большие шаги по переоснащению частей пограничников», - заявил Порошенко, добавив, что по лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования «ДОЗОР», в том числе и для проведения специальных действий на воде.

По словам президента, для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.