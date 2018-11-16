Больше всего украинцев беспокоят война, коррупция и безработица – опрос

В то же время, меньше всего украинцев волнует вопрос статуса русского языка.

Больше всего украинцев волнуют военные действия на Донбассе, коррупция в органах власти, безработица и рост цен.

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Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН социологом Сергеем Штепой и политическим экспертом Ростиславом Балабаном результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова.

«Среди наиболее актуальных проблем, которые волнуют украинцев, на первом месте - военные действия на востоке Украины (66,5%), на втором - коррупция в органах власти (40,4%), на третьем - безработица (30,7 %) и рост цен (30,6%)», - говорится в обнародованных материалах.

Отмечается, что меньше всего украинцев волнует вопрос статуса русского языка - 2,4%.

***Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен 27 октября - 4 ноября 2018 года методом личного интервью. Опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по результатам совместного социологического исследования, проведенного в октябре Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», почти 80% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении.