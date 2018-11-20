Как под Радой проходит протест "евробляхеров" (фоторепортаж)

Здание Рады во время акции "евробляхеров" охраняют около 100 правоохранителей. Сейчас ситуация у парламента спокойная.

Около 100 человек возле Верховной Рады принимают участие в акции, организованной общественной организацией "Авто Евро Сила".

Участники акции перекрыли своими автомобилями движение по улице Грушевского на отрезке от Крепостного переулка до улицы Шелковичной.

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Кроме того, их машины запаркованы на улице Грушевского с обеих сторон - от здания Кабинета министров до Арсенальной площади. Всего на этом отрезке стоит несколько сотен автомобилей с иностранными, преимущественно литовскими и польскими номерами.

Автомобилисты требуют от власти отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности относительно отмены коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

Здание Рады охраняют около 100 правоохранителей. Сейчас ситуация у парламента спокойная.