Боевики сосредотачивают свежие формирования в районе четырех населенных пунктов
08:31, 21 января 2015Политика
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В районе населенных пунктов Гранитное и Тельманово, а так же Докучаевск и Еленовка боевики продолжают сосредотачивать свежие формирования.
REUTERS
Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его данным, эти формирования укомплектованы как местными боевиками, так и "замаскированными" под них военнослужащими РФ.
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"Между населенными пунктами Тельманово и Гранитное действует как минимум одна ротная тактическая группа противника, получившая несколько дней назад усиление. В районе Докучаевска зафиксирована сводная батальонная тактическая группа, сформированная из остатков бандформирования "Кальмиус", частично "Оплота" и российских наемников", - сообщил Дмитрий Тымчук.
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