Украина и США обсуждают новые поставки летального вооружения - Климкин

Глава МИД Украины не сообщил подробностей этих обсуждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и США ведут переговоры о новых поставках летального вооружения.

Как сообщает Defense News, об этом глава МИД Украины сказал в кулуарах Международной конференции по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).

В частности, как сообщил министр, Украина и США проводят «тщательные обсуждения» с целью поставки Вашингтоном еще одной очереди летального вооружение Киеву, когда на востоке Украины «россиян продолжают обеспечивать новыми военными технологиями».

Как известно, на днях Климкин встречался в Вашингтоне с государственным секретарем США Майком Помпео, который выразил поддержку Украине.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подтвердил, что «мы обсуждаем о других видах оборонного снаряжения», но он не стал конкретизировать.

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Климкин отметил, что присутствие россиян и поддерживаемых ими сил на Донбассе является постоянным, но появление американского вооружения имело свое влияние.

«Обсуждение продолжается, поскольку «Джавелины» (противотанковые ракетные комплексы Javelin - УНИАН) имели важное психологическое значение», - добавил он.

«Мы заметили, что россияне (отвели) свои танки глубже на оккупированной территории... по сути опасаясь символически, физически и психологически, что такое (противотанковое) вооружение может быть применено в случае российской провокации», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Климкин заявил, что в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США обсуждались и конфиденциальные вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере поставок вооружений.

На совместной пресс-конференции с Климкиным в Вашингтоне Помпео сказал, что США обеспечивают техническое оснащение украинских военных для противодействия российской агрессии. «Мы укрепляем украинскую демократию, повышаем уровень и улучшаем уровень технической оснащенности Украины для противодействия российским агрессивным замыслам в этой стране», - подчеркнул Помпео.