Эксперт предупредил о провокациях РФ перед объединительным Собором: возможен захват имущества и нападения

Политолог отметил, что сейчас происходит огромное давление со стороны Москвы на представителей УПЦ МП, которые готовы сотрудничать с другими церквями для создания Поместной церкви.

Россия прибегнет к безумному давлению, чтобы сорвать Объединительный собор украинской единой поместной церкви.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

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«Сейчас происходит огромное давление на высшее духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата, которые готовы сотрудничать с другими церквями для создания Поместной церкви. Провокации могут быть в этом направлении. Могут быть провокации относительно захвата какого церковного имущества, избиение активистов и верующих - все это провоцируется. Возможно, я думаю, это будет следующий этап - сейчас очевидно все усилия направлены относительно самого процесса объединения и к этому мероприятию», – отметил политолог.

«Мы уже помним, были попытки поджога Андреевской церкви, мы можем понять, что это происходит давление на здешнее духовенство, на общественное мнение, давление на Константинопольский патриархат", - добавил Яблонский.