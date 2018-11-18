ЦИК утвердила перечень партий, которые будут участвовать в местных выборах 23 декабря

К выборам допущены 47 политических сил.

Центральная избирательная комиссия утвердила перечень политических партий, которые будут участвовать в местных выборах 23 декабря.

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Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК под председательством заместителя председателя Комиссии Олега Конопольского, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комиссия на заседании рассмотрела вопрос о перечне политических партий, которыми принято решение об участии их местных организаций в местных выборах 23 декабря 2018 года. Согласно требованиям закона «О местных выборах» ЦИК обязана не позднее 18 ноября обнародовать перечень таких партий на своем официальном веб-сайте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 47 политических партий, которые решили участвовать в первых и дополнительных местных выборах 23 декабря, подали в ЦИК копии решений и копии уставов политических сил, заверенные центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере регистрации (легализации) объединений граждан.

«Из поданных в ЦИК указанных документов документы 46 политических партий соответствуют требованиям, установленным частью первой статьи закона. Политической партией «Новые лица» 17 ноября вопреки требованиям части первой статьи 36 закона «О местных выборах» не подана в Комиссию копия устава партии, которая должна быть заверена центральным органом исполнительной власти после объявления Центризбиркомом 12 октября 2018 года начала избирательного процесса», - отметили в ЦИК.

Сообщается, что после соответствующего обсуждения ЦИК включила сведения о 47 политических партиях в перечень партий, которыми принято решение об участии их местных организаций в местных выборах 23 декабря, с пометкой о невыполнении политической силой «Новые лица» части первой статьи 36 закона, и обнародовала его на официальном сайте Центризбиркома.