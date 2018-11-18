Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборы 2019 - Геращенко

Украинские парламентарии встретились с представителями украинской общины в Галифаксе.

Представители украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО пригласили канадских коллег в качестве наблюдателей на выборы 2019 года в Украине.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Принимаю замечания от канадских друзей, что и парламентская группа дружбы может и должна больше делать для активизации экономических связей между странами . Пригласила канадских друзей в следующем году приезжать наблюдателями на президентские и парламентские выборы в Украину", - написала Геращенко.

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Она отметила, что посол Украины при НАТО провел встречу с представителями украинской общины в Галифаксе.

"Особенно была рада повидаться с большим другом Украины, президентом КУ Канады Павлом Гродом. Поблагодарила украинскую диаспору за большую работу по восстановлению исторической памяти о страшной трагедии Голодомора, за нашу совместную работу , чтобы во всем мире Голодомор признали геноцидом против украинцев. Рассказала о ситуации на фронте , обменялись мнениями относительно того, как работает ЗСТ с Канадой", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривень из государственного бюджета Украины.