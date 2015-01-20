Завтра в Берлине состоятся переговоры при участии Украины, Германии, Франции и России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря немецкого МИД, которая подтвердила распространенную ранее информацию издания Sueddeutsche Zeitung Daily.

"(Газета) сообщала, что в этот раз Украина и Россия выступили инициаторами встречи и желают обсудить пути прекращения зафиксированного недавно роста насилия в регионе", - сообщает Reuters.

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Как сообщал УНИАН, главы МИД Украины, России, Германии и Франции на своей последней встрече в Берлине 12 января не смогли достичь согласия по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе, что должно было бы открыть дорогу к саммиту лидеров этих стран в Астане. По мнению экспертов, стороны не могут достичь прогресса, поскольку Россия не намерена выполнять Минские договоренности.

Сегодня, 20 января, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова к проведению 21 января встречи в «нормандском» формате на уровне министров иностранных дел.