Почти 80% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении - опрос

Также социологическое исследование показало, что украинцам не хватает мира, стабильности, порядка, развития и благосостояния.

Почти 80% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий сообщил, что респондентов спрашивали о том, как они оценивают положение дел в Украине в целом, в областях и в населенных пунктах, в которых они проживают.

«Как можно видеть, во всех случаях подавляющее большинство респондентов утверждают, что дела движутся в неправильном направлении. На уровне Украины в целом 78% считают, что дела движутся в неправильном направлении и только 12% - что в правильном направлении", - сказал Грушецкий.

По его словам, к тому же 11% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

"На более локальных уровнях - области и населенные пункты - оценки несколько более оптимистичны, но даже в этих случаях не более четверти населения считает направление дел правильным. То есть, прослеживается на субъективном уровне выразительный скепсис по поводу того, что сейчас вообще происходит в стране", - добавил он.

По данным опроса, 64% респондентов считают неправильным направление развития области (только 17% - правильным). 58% негативно оценивают положение дел в населенном пункте, в котором проживают (26% - положительно).

"Если в 2014 году был некоторый всплеск оптимизма, при том, что преобладала доля тех, кто считал направление дел неправильным, мы имеем за много лет стабильное негативное восприятие ситуации - недовольство населения", - добавил Грушецкий.

Также он сообщил, что у респондентов спросили, чего именно не хватает Украине.

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"Большинство респондентов - 64% - утверждали, что прежде всего Украине не хватает мира. Чуть меньше говорили, что не хватает стабильности, порядка, развития, благосостояния. Еще немного меньше - единства и справедливости", - сообщил Грушецкий.

В частности, 41% опрошенных считают, что государству больше всего не хватает стабильности, еще 40% - порядка, по 35-36% - состояния и развития, по 27% - единства и справедливости.

При этом вопрос мира является актуальным для жителей Галичины и Донбасса, стабильности - для южан, развития и благосостояния - для жителей восточных областей, единства - для жителей Донбасса. Вопросы порядка и справедливости одинаково актуальны для респондентов практически во всех макрорегионах.

Опрос был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.

Как сообщал УНИАН, почти две трети украинцев считают Россию агрессором.