Евросоюз призывает Украину и Россию обменять заложников до конца года

В Евросоюзе в очередной раз подчеркнули, что Россия нарушает Минские соглашения.

Европейский Союз призывает Украину и Россию осуществить обмен заложников на Донбассе до конца текущего года.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Евросоюза при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в микроблоге Twitter со ссылкой на выступление делегации ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"ЕС призывает Россию и Украину осуществить обмен заложниками до конца 2018 года. Мы приветствуем решительную поддержку этого пути, высказанную немецким канцлером Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским президентом Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Делегация ЕС заявила, что "Россия нарушает Минские соглашения и подрывает усилия по урегулированию конфликта путем поддержки незаконных так называемых "выборов" на востоке Украины".

Читайте такжеУкраина готова отдать России более 60 сепаратистов для освобождения украинцев - Геращенко

В Евросоюзе также в очередной раз подчеркнули, что наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо иметь полный и неограниченный доступ на всей территории Украины, в том числе в оккупированном Россией Крыму, а любые помехи в работе миссии являются абсолютно неприемлемыми.

"ЕС остается обеспокоенным продолжающейся милитаризацией в Керченском проливе, Азовском море и на Крымском полуострове со стороны России, которая имеет серьезные негативные последствия для всего региона Черного моря и за его пределами. Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Макрон и Меркель 11 ноября после встречи в Париже с Порошенко призвали осуществить обмен заложниками на Донбассе и освободить политических пленников до конца года.