Телеканал "NewsОne" проверят из-за карты Украины без Крыма

В Нацсовете отмечают, что размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины.

Телеканал «NewsОne» внепланово проверят за размещение в эфире карты с территорией Украины без полуострова Крым.

Как сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании ООО «Новости 24 часа» (логотип «NewsОne») признаки нарушения украинского законодательства.

Отмечается, что сегодня Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм по распространению объективной информации, проявлений пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

В Нацсовете отмечают, что 7 ноября 2018 года телеканал «NewsОne» во время прямой трансляции передачи «Утро с NewsOne» в 09:53 разместил карту Европы «Самый большой торговый партнер-покупатель», на которой по цвету обозначения стран территория временно оккупированной Автономной Республики Крым была отделена от материковой части Украины и одновременно присоединена к границам Российской Федерации.

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«Соответствующая карта демонстрировалась вещателем в контексте разговора на тему: «В Европарламенте просят Меркель изменить курс относительно «Северного потока-2». Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающий позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было предоставлено», - говорится в сообщении.

В Нацсовете отмечают, что размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины.

«Учитывая это, Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки деятельности компании ООО «Новости 24 часа», г. Киев», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 20 октября вступило в силу постановление Верховной Рады Украины об обращении в Совет национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".