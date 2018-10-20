Вступило в силу постановление Рады относительно санкций против NewsOne и "112 Украина"

4 октября парламент принял постановление, которое касается обращения в СНБО о введении санкций к семи юридическим лицам, указанным в структуре собственности телеканалов.

В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление Верховной Рады Украины об обращении в Совет национальной безопасности и обороны по поводу санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина».

Соответствующее постановление парламента опубликовано в «Голосе Украины».

Так, постановление №9157 «Об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» официально вступило в силу.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (№ 9157), которое касается обращения в Совет национальной безопасности и обороны о введении санкций к семи юридическим лицам, указанным в структуре собственности телеканалов «112» и NewsОne.

На сайте телеканала NewsOne в разделе «Структура собственности» по состоянию на 30.03.2018 указано общество с ограниченной ответственностью «Новости 24 часа». Согласно информации на сайте телеканала «112 Украина», в структуру собственности канала входит шесть вещателей: ООО «Телерадиокомпания 112-ТВ», ООО «Ариадна-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «ТД «Выбор», ООО «Новый формат ТВ», ООО «Партнер ТВ».

Постановлением предлагаются такие ограничительные меры: блокирование активов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет размещать валютные ценности на счетах и вкладах на территории иностранного государства, и др.