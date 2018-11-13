Владельцы ID-паспортов не будут иметь никаких проблем с голосованием на выборах президента – ЦИК

В Центризбиркоме опровергли распространенную сегодня некоторыми СМИ информацию со ссылкой на слова председателя ЦИК Татьяны Слипачук о том, что владельцы ID-паспортов якобы не смогут проголосовать на президентских выборах без внесения изменений в законодательство.

Владельцы паспортов гражданина Украины в форме ID-карточек не будут иметь никаких проблем с голосованием на президентских выборах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.

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"В законе о выборах президента есть статья, где расписано, какие документы нужно подать лицу, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в президенты. Среди этих документов указана "ксерокопия соответствующих страниц паспорта гражданина Украины", - отметил Хивренко.

По его словам, таким образом законодательство не позволяет потенциальным кандидатам в президенты - владельцам ID-паспортов быть зарегистрированными кандидатами, поскольку они должны подавать ксерокопии страниц именно бумажных паспортов.

При этом руководитель пресс-службы ЦИК подчеркнул, что "избирателей это не касается никоим образом".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции председатель ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула необходимость внесения «точечных» изменений в закон о выборах президента в связи с тем, что с момента его принятия в 1999 году существенно изменилось законодательство.

По словам Слипачук, в частности, был введен электронный паспорт гражданина Украины, которого не было на предыдущих президентских выборах.