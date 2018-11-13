Владельцы ID-паспортов не будут иметь никаких проблем с голосованием на выборах президента – ЦИК
Владельцы паспортов гражданина Украины в форме ID-карточек не будут иметь никаких проблем с голосованием на президентских выборах.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.
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"В законе о выборах президента есть статья, где расписано, какие документы нужно подать лицу, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в президенты. Среди этих документов указана "ксерокопия соответствующих страниц паспорта гражданина Украины", - отметил Хивренко.
По его словам, таким образом законодательство не позволяет потенциальным кандидатам в президенты - владельцам ID-паспортов быть зарегистрированными кандидатами, поскольку они должны подавать ксерокопии страниц именно бумажных паспортов.
При этом руководитель пресс-службы ЦИК подчеркнул, что "избирателей это не касается никоим образом".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции председатель ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула необходимость внесения «точечных» изменений в закон о выборах президента в связи с тем, что с момента его принятия в 1999 году существенно изменилось законодательство.
По словам Слипачук, в частности, был введен электронный паспорт гражданина Украины, которого не было на предыдущих президентских выборах.