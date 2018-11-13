Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ из-за "выборов" на Донбассе

По словам Геращенко, украинская сторона настаивает на трехстороннем формате переговоров - при участии Украины, Российской Федерации и ОБСЕ.

Украина инициировала внеочередное заседание трехсторонней контактной группы из-за проведения фейковых «выборов» на Донбассе, ОБСЕ поддержала предложение.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых «выборов» на Донбассе», - написала она.

Геращенко уточнила, что украинская сторона настаивает на трехстороннем формате переговоров - при участии Украины, Российской Федерации и ОБСЕ.

«Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчит, ни одного ответа, видно, в угаре празднует «результаты» марионеточных выборов», - добавила первый заместитель председателя Рады.

Читайте такжеВ ЕС осудили псевдовыборы на оккупированном Донбассе

По мнению Геращенко, псевдовыборами главари пытались легитимизировать «республики» и усилить призывы от Москвы и их представителей в Украине к прямым переговорам Киева с Донецком и Луганском. Кроме этого, они пытались дестабилизировать безопасность и политическую ситуацию на фронте накануне президентских выборов в Украине, а также дискредитировать «нормандский формат» и минский процесс.

«РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс, потому что это означает окончание таких болезненных санкций», - подытожила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.