В Кремле не видят предпосылок для встречи лидеров «нормандской четверки»

По словам Пескова, участие Путина во встрече в Париже 11 ноября Порошенко, Меркель и Макрона изначально не предполагалось.

В Кремле заявили, что для встречи лидеров «нормандской четверки» «нет предпосылок».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также, по его словам, участие президента РФ Владимира Путина во встрече в Париже 11 ноября президента Украины Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона изначально не предполагалось.

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«Нет, не предполагалось. Собственно, для обсуждения в рамках «нормандской четверки» пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намеки на возможную результативность. И поэтому это уже отдельная встреча, которая прошла без Путина», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Порошенко, Меркель и Макрон на встрече 11 ноября в Париже подчеркнули необходимость срочного возобновления процесса освобождения украинских заложников на Донбассе.

По словам Порошенко, он обсудил с лидерами Франции и Германии вопрос освобождения украинских политических пленных, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму. Как сказал Порошенко, «была отмечена необходимость срочно вернуться к обмену наших героев, в том числе военных, солдат, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории на Донбассе».