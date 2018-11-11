"В обход исторической логики": Гройсман прокомментировал фейковые "выборы" в ОРДЛО

Премьер-министр напомнил об ответственности за проведение т.н. «выборов».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что сегодняшние фейковые «выборы» на оккупированном Донбассе проходят с нарушением международного права.

Об этом говорится в официальном сообщении премьера в Twitter, размещенном в воскресенье вечером.

«Сегодня непризнанные власти Донбасса провели фейковые «выборы» на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики», - отметил Гройсман.

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При этом он напомнил об ответственности за проведение т.н. «выборов».

«Агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в эти минуты в Париже проходят трехсторонние переговоры президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по фейковым «выборам» на оккупированном Донбассе.

*** В самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» сегодня, 11 ноября, проходит «голосования» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.

В МИД подчеркнули, что фейковые «выборы» на Донбассе не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.