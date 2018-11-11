Порошенко начал с Меркель и Макроном переговоры по фейковым "выборам" на Донбассе

Встреча лидеров Украины, Германии и Франции проходит в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых «выборов» на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

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«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых «выборов», которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», - заявил спикер.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» сегодня, 11 ноября, проходит «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.

В МИД подчеркнули, что фейковые «выборы» на Донбассе не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.