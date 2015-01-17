СМИ: заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине назначено на 21 января

Как передает Газета.ru, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник, встреча 15 делегаций инициирована Литвой. Это станет 27-м совещанием Совбеза по этому вопросу.

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Ранее сообщалось, что встреча должна состояться до конца января.

Как передает Deutsche Welle, темой консультаций будет новая вспышка боев на востоке Украины и общее ухудшение ситуации в стране, сообщили дипломаты в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Литовская делегация изначально просила провести закрытое совещание, однако США настояли на том, чтобы встреча проходила в открытом режиме. В последний раз Совбез ООН проводил заседание по Украине 12 ноября. Тогда обсуждался доклад Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека.