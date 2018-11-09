Киев выполнил не все условия: ЕС предоставил Украине только 10 из 50 миллионов евро

В то же время, Хан отметил позитив в реформах здравоохранения, образования, децентрализации, пенсионной системы и приватизации.

Европейский Союз предоставил Украине только 10 млн евро из 50 млн евро поддержки некоторых отраслей экономики в рамках нового Внешнего инвестиционного плана в связи с невыполнением всех условий.

Об этом Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан сказал во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем «Контракт реформ ради инвестиций». Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады», - сказал он.

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В то же время, Хан отметил позитив в реформах здоровья, образования, децентрализации, пенсионной системы и приватизации.

«Обычно эти реформы растягиваются во времени, но вам всего за год удалось достичь здесь важных результатов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан сообщил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 50 млн евро (1,6 млрд грн). По его словам, в рамках нового Внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (50 млн евро), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями, и, в конце концов, инвестиций в реальный сектор экономики. Хан предложил называть это «Контрактом реформ ради инвестиций». При этом по его словам, условиями получения поддержки является принятие Украиной ряда мер до летних парламентских каникул. В частности, речь щла об обеспечении независимого регулирования энергетического рынка, принятии закона об институте бизнес-омбудсмена, а также отмене электронного декларирования для антикоррупционных активистов.