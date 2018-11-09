Андреевская церковь с 10 ноября переходит в пользование Константинополя

Официально опубликован закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

Закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату официально опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Документ вступит в силу завтра, 10 ноября.

Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий с условием, что Вселенский патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

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При этом передача здания в пользование не влечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская". Строение останется в государственной собственности.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект в Верховной Раде 17 октября. Депутаты поддержали президентскую инициативу на следующий день 237 голосами. Недавно глава государства подписал принятый закон.