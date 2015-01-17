Посол США заявил об увеличении российской техники на границе с Украиной
23:22, 17 января 2015Политика
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Посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что на границе с Украиной продолжает увеличиваться количество российской техники.
Джеффри Пайетт / УНИАН
"Россия продолжает стягивать к границе танки, бронетехнику, артиллерию и другое военное оборудование", — написал Пайетт в Twitter.
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Накануне секретарь СНБО Алексндр Турчинов заявлял, что в подконтрольной ополченцам части Донбасса развернуты военные группировки численностью более 36 тыс. человек, из них 8,5 тыс. – "военнослужащие регулярных войск РФ", сообщает Росбалт.
Также, по его словам, вдоль восточной части российско-украинской границы в полной боевой готовности находятся около 52 тыс. российских войск.
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