Посол США заявил об увеличении российской техники на границе с Украиной

"Россия продолжает стягивать к границе танки, бронетехнику, артиллерию и другое военное оборудование", — написал Пайетт в Twitter.

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Накануне секретарь СНБО Алексндр Турчинов заявлял, что в подконтрольной ополченцам части Донбасса развернуты военные группировки численностью более 36 тыс. человек, из них 8,5 тыс. – "военнослужащие регулярных войск РФ", сообщает Росбалт.

Также, по его словам, вдоль восточной части российско-украинской границы в полной боевой готовности находятся около 52 тыс. российских войск.