Украине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс - Марчук

Он не конкретизировал, кто высказывает эти предложения, но уточнил, что такие идеи можно услышать в кулуарах различных переговорных площадок.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что Украине иногда неофициально предлагают пойти на уступки и "снять" тему Крыма с повестки дня в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марчук сказал журналистам.

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"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, и в перерывах во время кофе-брейков говорят, Евгений Кириллович, так, если Украина официально откажется, не то что откажется, а всего снимет Крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", - заявил Марчук.

"То есть, откажитесь официально от Крыма, и затем можно будет, как они говорят ... это не окончательно, но это, мол, личное решение, но беседу ведут со мной не частные лица", - сказал Марчук.

В то же время, он не назвал, от кого именно звучат предложения.

Как сообщал УНИАН, в России заявили, что миссия ОБСЕ должна согласовывать с боевиками полеты беспилотников над Донбассом.