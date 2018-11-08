Рада рассматривает законопроекты по растаможке "евроблях" (онлайн трансляция)

Владельцы "евроблях" второй день подряд протестуют под Радой, требуя принятия соответствующих законопроектов.

Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроектов, касающихся растаможивания автомобилей на иностранных номерах.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР начала рассмотрение законопроекта “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” (№8487).

Глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина начала выступление с рабочего места, поскольку трибуна была заблокирована народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, который таким образом требовал рассмотрения проекта постановления о снижении цены на газ. Позже Мельничук отметил, что готов на некоторое время сойти с трибуны, чтобы Южанина могла доложить по законопроекту, принятие которого ожидают люди, собравшиеся возле парламента. Теперь Южанина продолжает доклад по законопроекту с трибуны парламента.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Представляя законопроект, Южанина отметила, что документ предусматривает снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей на еврономерах. По ее словам, акцизный сбор на авто планируют рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем - 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем - 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, стоимость ставки будет изменяться. Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, разделенный на 1000.

Согласно пояснительной записке, например, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет - 400 евро, до 15 лет - 1200 евро.

В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет - 600 евро, до 15 лет - 1800 евро.

7 ноября участники движения "АвтоЄвроСила", которые заблокировали движение в правительственном квартале Киева, обнародовали полный список своих требований к власти.

Среди них - отменить коэффициент акциза, который зависит от возраста ввозимой машины. Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможки не зависила от года изготовления машины и была равной для всех, сообщается на странице "Авто Евро Сила" в соцсети. Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты охватят всю Украину".