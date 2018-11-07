В ЕС подчеркнули, что не признают незаконные выборы на оккупированном Донбассе

В Европейском Союзе вновь подчеркнули, что не признают незаконные выборы на оккупированном Донбассе, которые Российская Федерация намерена провести 11 ноября.

Читайте такжеПорошенко ожидает новых санкций Запада против РФ из-за "выборов" на оккупированном Донбассе

Об этом сегодня заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Вы вспомните, что мы об этом уже говорили на прошлой неделе. Я напомню позицию ЕС, прежде всего, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины", - подчеркнула она.

"Я четко сказала, что мы не признаем эти так называемые выборы", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "чрезвычайной важности" того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов" не противоречат Минским соглашениям.