Колесниченко отреагировал на сообщение СБУ об объявлении его в розыск

«Ну что же - ищите))! Но для этого, сначала, повесьте на Крещатике всю банду укронацистов, которая убивает мирное население на Донбассе!» - прокомментировал бывший депутат сообщение советника главы СБУ Маркияна Лубкивского о своем розыске, передает радио "Свобода".

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Как сообщал УНИАН, советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что бывшие народные депутаты от «Партии регионов» Николай Левченко и Вадим Колесниченко объявлены в розыск.

Бывшим депутатам инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям").