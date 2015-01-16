Бундестаг принял законопроект о Соглашении об ассоциации Украины и ЕС

В ходе дебатов парламентарии заявили, что страны, желающие присоединиться к ЕС, должны иметь "ясные европейские перспективы", сообщают РИА Новости.

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В ходе дебатов было заявлено, что Украина, Грузия и Молдова должны продолжить реформы в соответствии с требованиями ЕС. С проведением реформ напрямую связано оказание финансовой помощи со стороны ЕС, заявил депутат от правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Карл-Георг Вельманн.

Реализацию всех требований ЕС немецкие парламентарии напрямую связывают с мирным решением кризиса на востоке Украины.

Депутат от Социал-демократической партии Германии Франц Теннес заявил, что бундестаг поддерживает усилия главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелы Меркель по скорейшему созыву очередной встречи по урегулированию ситуации на Донбассе.