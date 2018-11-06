Луценко во время заявления об отставке пошутил о своем возможном преемнике

Луценко предположил, что следующим генпрокурором может стать нардеп Мустафа Найем.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который заявил о своем уходе с должности, в шутку предположил, что его преемником может стать нардеп Мустафа Найем.

Во время своего выступления в Верховной Раде Луценко "потроллил" Найема, сообщает "Главред".

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"Как глава правоохранительной системы, сегодня подам заявление. А вам решать – может, (нардеп от президентской партии "Блок Петра Порошенко" – УНИАН) Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экрана телевизора виновных, или правоохранительные органы", – заявил пока что действующий генпрокурор Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, во время доклада народным депутатам о состоянии расследования уголовного производства относительно убийства Екатерины Гандзюк Юрий Луценко сообщил, что подает заявление об отставке.

Луценко заявил, что подаст заявление президенту уже сегодня, и попросил депутатов рассмотреть этот вопрос уже на этой неделе.