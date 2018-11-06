Провластная коалиция Рады не поддержит отставку Луценко – Ирина Геращенко

В то же время, парламентарии ожидают от генпрокурора и правоохранителей завершения расследования ряда резонансных дел.

Провластная парламентская коалиция не даст голосов за отставку Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Соответствующее заявление парламентарий сделала с трибуны Верховной Рады.

«Ни одна ВСК [временная следственная коалиция парламента - ред.] не имеет права, не имеет механизма, не имеет инструментария брать на себя функции правоохранительных органов. Мы, правящая коалиция, не поддержим отставку Юрия Луценко. И здесь, я думаю, говорю не только свою позицию, но и позицию моих коллег по коалиции», – указала она.

Геращенко призвала председателя ВР Андрея Парубия поставить этот вопрос на голосование. "И мы посмотрим, что коалиция не дает на это голосов", - отметила она.

«В то же время мы ожидаем и от Юрия Витальевича, и от других наших коллег от правоохранительных органов завершения резонансных дел», - подытожила вице-спикер Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, во время доклада в парламенте о состоянии расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Луценко сказал, что подает заявление об отставке.