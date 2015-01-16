Ярема обещает сокращение 5 тысяч сотрудников в своем ведомстве

Об этом сегодня во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, передает Еспресо.TV.

"Должно произойти сокращение органов прокуратуры на 5000 тысяч работников. Сейчас уже сокращено 2500 тысяч человек. Кроме того, создана военная прокуратура, которая уже оформила более 1000 производств по дезертирству. К тому же в феврале нам удалось уменьшить этот показатель"

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В частности, Генпрокурор отметил, сокращение процессуальных руководителей прокуратуры приведет к негативным последствиям.

"Сокращение такого количества сотрудников - это большая нагрузка. Конечно мы выполним закон, но я подготовил письма президенту и премьер-министру, чтобы мы подошли к этому взвешенно. Мы готовы открыто показать работу прокуроров",- рассказал он.