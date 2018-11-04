Завершить то, что делала Гадзюк: Климкин отреагировал на смерть активистки

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк ужасной трагедией. Глава МИД подчеркивает, что необходимо завершить то, что делала активистка.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

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Министр отмечает, что необходимо сделать так, чтобы "такой ужас нельзя было даже себе представить".

"Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было представить. Это будет ей самой лучшей данью, а не просто много слов", – отметил Климкин.

Если не сможем закончить то,что делала Екатерина Гандзюк,то точно ничего не сможем.Дело не только в правоохранительных органах.Дело в нас и в том,что мы делаем,чтобы такой ужас не просто не случилось,а даже нельзя было представить.Это будет ему самой лучшей данью,а не просто много слов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 4, 2018

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследовала нападение на Гандзюк как покушение на убийство.

22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к преступлению.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

Полиция переквалифицировала нападение на Екатерину Гандзюк на законченное умышленное убийство.