В НАПК назвали крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства в октябре

Антирейтинг возглавляет нардеп Вадим Новинский.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства. Также НАПК назвало пятерку чиновников, которые являются крупнейшими нарушителями.

Как передает Главком, антирейтинг возглавляет нардеп Вадим Новинский, который недостоверно задекларировал принадлежащее ему имущество в декларациях за 2015 и 2016 годы – на сумму свыше 8,6 млн гривень в каждой декларации. В отношении депутата составлены и направлены в НАБУ 2 обоснованных вывода о выявленых признаках уголовного правонарушения.

Далее идет начальник ГУ Государственной миграционной службы в городе Киеве Татьяна Беляк: указала недостоверную информацию в декларации за 2015 год на сумму свыше 8,6 млн грн, за 2016 год – на сумму свыше 1,5 млн грн, за 2017 год – свыше 1,6 млн грн. Составлено 3 обоснованных вывода, которые переданы в НАБУ.

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Тройку замыкает председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко: в декларации подал недостоверные сведения на сумму более 388 тыс. грн, что составляет 242 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. В отношении должностного лица составлен админпротокол и направлено в суд. Отметим, что за декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 250 прожиточных минимумов наступает уже уголовная ответственность.

Далее идет судья Верховного Суда Украины Александр Потыльчак: задекларировал недостоверные сведения на сумму более 303 тыс. грн, в связи с чем подан в суд админпротокол.

На пятом месте - заместитель Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина: несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год. Соответствующий протокол направлен в суд.

«Отмечаем, что утверждение обоснованного заключения и направление его правоохранительным органам и составление протокола и направление его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования или производства по делу об админправонарушении в судебном порядке», - говорится в сообщении.