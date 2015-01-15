В Раде собрано 112 подписей для начала процедуры ратификации Римского устава

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

По словам Куприя, Генеральная прокуратура "не желает эффективно работать" в расследовании преступлений против Майдана, поэтому присоединение Украины к Международному криминальному суду путем внесения изменений в Конституцию сегодня актуально как никогда.

"Верховная Рада еще в конце марта прошлого года определила, что мы не хотим расследовать эти преступления, поэтому необходимо признать юрисдикцию Международного криминального суда. Для этого нужно внести изменения в Конституцию. Дополнить статью 55 предложениям "Украина может признать юрисдикцию Международного криминального суда на условиях Римского устава Международного криминального суда", - сказал Куприй.

Также он отметил, что для начала нужно собрать 150 подписей народных депутатов, но не все депутаты соглашаются на это.

Читайте такжеПосле ратификации Римского устава Украина привлечет к ответственности РФ за аннексию Крыма «На сегодняшний день собрано 112 подписей. 56 - из «Блока Петра Порошенко», 23 - из «Самопомочи», 18 - от фракции Радикальной партии. Есть определенные проблемы с «Народным фронтом» - всего 3 подписи. Также нет централизованного решения от «Батькивщины». Только Андрей Кожемякин поставил подпись. Есть также 10 подписей от внефракционных», - сообщил Куприй.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала Римский устав 20 января 2000 года, однако до сих пор его не ратифицировала. Ратификация Римского устава позволит Международному криминальному суду работать в Украине, рассматривать ряд дел, среди которых, в частности, преступления против человечности.

25 февраля 2014 года Верховная Рада обратилась в Международный криминальный суд с целью привлечения к уголовной ответственности в этом Суде высших должностных лиц Украины за предусмотренные статьей 7 Римского устава МКС преступлений против человечности во время мирных акций протестов граждан, которые имели место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

В заявлении депутаты просили Международный криминальный суд привлечь к уголовной ответственности экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-генерального прокурора Виктора Пшонку, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и других.

25 апреля 2014 года прокурор МКС Фату Бенсуда открыл процедуру предварительного изучения ситуации в Украине.

*** Римский устав Международного криминального суда (Rome Statute of the International Criminal Court) - международный договор, которым учрежден Международный криминальный суд. Был принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу 1 июля 2002 года. Устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.