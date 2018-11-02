В случае признания Януковича виновным все его имущество будет конфисковано - Луценко

Именно поэтому, по мнению генпрокурора, этот процесс так старательно затягивается защитой бывшего президента-беглеца.

Если суд заочно признает экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу по обвинению в государственной измене, все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано.

Об этом в эфире львовского телеканала "Перший західний" сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Я не буду представлять решение суда (в отношении Януковича - УНИАН), давайте его дождемся... В чем смысл заочных процессов осуждения? Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение», - заявил генпрокурор.

Луценко отметил, что сейчас суды в заочном порядке рассматривают дела не только в отношении Януковича, но и еще в отношении десятков бывших высокопоставленных лиц из окружения экс-президента.

«Материальное - если суд признает кого-то из них виновным в особо тяжких преступлениях - происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и за ее пределами. Если даже через некоторое время такое имущество будет найдено - оно также будет подлежать конфискации, поэтому такие процессы очень важны и в материальном плане. Поэтому этот процесс так старательно затягивается, с моей точки зрения, защитой Януковича», - добавил генпрокурор.

Читайте такжеПоследнее слово Януковича в суде ожидается 19 ноября

Как сообщал УНИАН, адвокат Януковича Александр Байдык начал произнесение речи в рамках судебных прений в Оболонском райсуде Киева 13 сентября. Другой адвокат экс-президента, Александр Горошинский, начал произносить речь в рамках судебных прений 5 октября, а закончил 26 октября. В речах адвокаты цитируют показания почти всех свидетелей, выступивших по этому делу, и предоставляют каждому из них свою оценку.

19 ноября в суде по рассмотрению дела о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены ожидается выступление обвиняемого с последним словом.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.