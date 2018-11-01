Прощальная гастроль канцлера Меркель в Украину

На самом деле, с начала российской агрессии нынешний визит канцлера Германии в Украину – третий. Впервые она разговаривала с нынешней украинской властью в августе 2014 года, накануне появления на свет Минских соглашений. И тогда ключевыми темами, которые обсуждались как публично, так и за кулисами переговоров, были не только необходимые Украине реформы, но и важность шагов, способных остановить острую фазу конфликта на Донбассе.

Вторая поездка Меркель в Киев в компании президента Франции Франсуа Олланда состоялась вечером 5 февраля 2015 года (Минские соглашения не выполнялись). Визит длился буквально несколько часов, без прессы и официальных заявлений. Уже на следующий день лидеры Германии и Франции отправились в Москву к Владимиру Путину. После этого появился Минск-2.

Сейчас, согласно официальной программе, немецкий канцлер прибыла в Киев, чтобы поговорить с официальными лицами Украины – президентом, премьером и спикером о делах насущных. В частности, о развитии двусторонних отношений Германии и Украины и укреплении связей между странами. Традиционно планировалось обсуждение конфликта на Донбассе, а также выполнение Минских соглашений сторонами конфликта и усиления международной антироссийской коалиции.

Вполне вероятно, что этот визит в Украину – последнее посещение фрау Меркель Киева в качестве канцлера Германии. Однако, как следует из предыдущих и нынешних ее заявлений, ее отношение к Украине никак не меняется: Ангела Меркель последовательно и стабильно поддерживает все антироссийские санкции и курс Украины на евроинтеграцию, а также болеет темой внедрения в нашей стране необходимых реформ.

Собственно, с легкой руки Меркель Порошенко, в свое время, внес в Верховную Раду Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом для его ратификации, чем окончательно закрепил за Украиной проевропейский курс, а теперь, спустя четыре года, решил закрепить этот курс и в Конституции, о чем также уведомил Меркель.

Также как некий вклад Германии можно расценивать старт в Украине децентрализации, ведь именно она одной из первых поддержала стремление тогдашнего правительства к децентрализации по аналогу той, что в Германии называют федерализацией. «Если мы говорим о децентрализации, то называем ее по-другому - федерализация. И то, что у нас подразумевается под федерализацией, в Украине называют децентрализацией. И это является важным шагом для того, чтобы русскоязычное население чувствовало большую принадлежность к Украине, чтобы оно оставалось с Украиной. И я думаю, этот процесс нужно продолжать», - говорила Меркель четыре года назад.

Но, пожалуй, главным успехом Меркель в контексте конфликта на Донбассе, по мнению эксперта по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел» Олега Белоколоса, является вопрос антироссийских санкций. Их Меркель удерживает лично, несмотря на то, что некоторые бизнес-круги в Германии (не говоря уже о других странах ЕС) активно им сопротивляются. Кстати, свое стремление о пролонгации санкций против России из-за несоблюдения РФ Минских соглашений, Меркель в очередной раз подтвердила и после нынешней встречи с Порошенко.

«Германия будет выступать за продление этих санкций», – сказала канцлер.

В целом, по мнению члена правления международной ассоциации «Институт национальной политики» Марины Багровой, отношение Меркель к Украине привело к укреплению торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Германией, а также спровоцировало увеличение инвестиций со стороны Германии в экономику Украины.

«После прошлого визита Германия выделила Украине 500 млн евро на восстановление Донбасса», - отметила она.

Впрочем, это нисколько не мешает Германии поддерживать довольно дружеские отношения и с Россией. Пример тому – Северный поток-2, вызывающий массу споров, но продолжающий строиться в качестве одной из альтернатив украинской ГТС. И свою позицию по этому вопросу фрау Меркель высказала в Киеве предельно ясно: «Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично его рассматриваю и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль».

Помимо того, что все визиты фрау Меркель в Украину проходили в период обострения российской агрессии (сегодня РФ бесчинствует в Азовском море), так получилось, что канцлер Германии посещает Украину в периоды предвыборной турбулентности.

Впрочем, политический аналитик Тарас Чорновил убежден, что связи с грядущими президентскими выборами нет. Хотя, по его словам, Меркель – одна из немногих европейских политиков старой закалки, кто не скрывает своих предпочтений в том, с кем именно из украинских политиков готов работать. Потому, текущий визит Черновол предлагает расценивать как определенную демонстрацию поддержки Порошенко. «Она в нем заинтересована, потому что очень опасается, чтобы кто-то, кого она недолюбливает, не пришел к власти. Меркель опасается возможных результатов президентских выборов в Украине, и того, что может произойти реванш. И теперь, учитывая, что накануне визита в Украину Ангела Меркель во всеуслышание заявила, что больше не намерена баллотироваться на должность канцлера, она заинтересована закрепить лояльность Украины к Германии на будущее, так как ни для кого не секрет, что пророссийское крыло украинских политиков ее откровенно недолюбливает», - отмечает эксперт.

Кроме того, Черновол убежден, что текущий визит был необходим и Украине, и Германии не столько для того, чтобы обсудить что-то новое, сколько для того, чтобы некоторые заявления, которые ранее звучали в негласных беседах, могли прозвучать официально.

В свою очередь, эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что даже если считать визит Меркель некоторой поддержкой действующей украинской власти, такая личная поддержка канцлера вовсе не гарантирует того, что Германия будет лояльна к Украине и после ухода Меркель. «Никто в Германии таких гарантий не даст, потому что общественное мнение и выборы, которые проходят в Германии на различных уровнях, свидетельствуют об очень нестабильной ситуации. В частности, относительно того, какой вообще должна быть внешняя политика Германии, ее основные приоритеты, в том числе, что касается России, и, конечно, конфликта на Донбассе», - говорит он.

В то же время, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса убежден, что привязать к выборам сейчас можно практически любой визит зарубежного лидера в Украину. Поэтому, по его словам, более реальной причиной визита Ангелы Меркель в Киев видится не избирательная гонка будущего года, а приближение так называемых выборов на Донбассе. Ведь они, как известно, противоречат согласованным Германией и другими странами «нормандской четверки» Минским соглашениям.

Кроме того, есть что обсудить лидерам двух держав и в ключе недавно оживившегося переговорного процесса по введению миротворческой миссии ООН на Донбассе, ведь позиции Украины и России совершенно разные и страны не нашли точек соприкосновения, по котором можно было бы достигнуть хоть каких-то компромиссов. Но поскольку от одной Германии мало что зависит, то и в этот раз вопрос миротворцев вряд ли завершится какой-либо конкретикой.

«Возможно, у немцев есть какие-то новые альтернативные инициативы, которые они хотят сначала обсудить с Украиной, а затем, возможно, предложить их в формате «нормандской четверки». Это вполне возможно, тем более, что это классическая ситуация: сначала в двустороннем формате обсудить тему со сторонами конфликта, а затем представлять на столе переговоров. Поскольку, если одна из сторон откажется, то не имеет смысла выносить вопрос дальше... Но я прорыва не ожидаю – очень много вопросов, которые совершенно не пересекаются нигде», - говорит Куса.

Действительно, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что тема отсутствия стабильного перемирия на Донбассе обсуждалась вновь. Поднимался вопрос ужесточения усилий для разведения сторон на линии разграничения, а также создания миссии ООН «для достижения мира».

Правда, пока все выглядит так, что достигать этого мира Украине придется уже с другим канцлером Германии. Но будет ли он настолько же лоялен к Украине, как фрау Меркель – прогнозировать никто не берется.

Анастасия Заремба, Ирина Шевченко