Посол Британии в Украине рассказала, в чем видит главные отличия украинцев от британцев

Джудит Гоф призналась, что с удовольствием путешествует по местам украинской истории, побывала во многих замках и теперь рекомендует посетить их своим знакомым и друзьям, приезжающим в Украину.

Восьмой посол Великобритании в Украине Джудит Гоф рассказала, в чем видит главные отличия украинцев от британцев.

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"Думаю, главная разница все же обусловлена географией, - замечает Гоф после пары секунд раздумий. - Великобритания - остров, и это дает нам особое ощущение защиты, мы ни разу не были захвачены или оккупированы начиная с 1066 года. Такая история сама по себе дает сильную уверенность в себе. Как островное государство мы на протяжении многих лет путешествовали и торговали с остальным миром, а значит, смогли посмотреть на мир и на себя со стороны".

А вот украинская география таит в себе гораздо больше вызовов, уверена посол.

"Располагаясь в центре Европы, вы постоянно подвергаетесь риску быть атакованными. И это развило в вас одновременно и удивительную стойкость, и важное стремление сохранить свою идентичность. Это дорогого стоит", - считает Гоф.

Посол призналась, что с удовольствием путешествует по местам украинской истории, побывала во многих замках и теперь рекомендует посетить их своим знакомым и друзьям, приезжающим в Украину.

"Каждый день я вижу так много украинцев, которые страстно хотят изменений и развития страны. Они готовы многое для этого делать, они хотят увидеть окончание войны и мирную интеграцию страны. Единственное, что меня может раздражать, так это то, что все это происходит не так быстро, как всем нам бы хотелось. Я очень хочу, чтобы Украина добилась успеха", - заключила посол.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Британии в Украине к празднику оделась в вышиванку.

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