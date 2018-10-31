Путин обещает "тяжелые последствия" за вмешательство в религиозные отношения

Сохранение духовного и исторического единства является «общим долгом», заявляет Путин.

Президент РФ Владимир Путин пообещал «тяжелейшие последствия» за вмешательство в религиозные отношения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на VI всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

«Не могу не сказать об усилиях Русской православной церкви, других наших традиционных конфессий: ислама, иудаизма, буддизма. Многих из представителей этих конфессий вижу в зале и хочу их поприветствовать. Хочу поблагодарить их за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам», - заявил он.

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«Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает», - подчеркнул Путин.

По его мнению, сохранение духовного и исторического единства является «общим долгом».

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о том, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы. Синод также восстановил канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.