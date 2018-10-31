Баланс интересов VS "этническая карта": эксперт рассказал, как Украине избежать распада

Волошин подчеркнул, что в ХХІ веке "никто не обязан впитывать патриотизм с молоком матери".

Если по итогам президентских и парламентских выборов в 2019 году власти не восстановят баланс интересов западной и восточной частей Украины, есть риск изменения нынешних границ страны в течение ближайших 15-20 лет.

Читайте такжеЭксперт рассказал, какое влияние США оказывают на политическую жизнь Украины

Такое мнение высказал политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин в чате на "Главреде". "Украина может выжить исключительно как основанное на разнообразии и многокультурности государство. В своих нынешних границах (здесь я имею в виду и Крым как неотъемлемую часть Украины) наша страна сложилась в рамках Российской, а позднее и Советской империи. Независимость Украины в 1991 году стала, скорее, результатом краха имперского организма, а не результатом борьбы за отделение от империи", - считает Волошин.

По его словам, в стране, которая стала самой бедной страной в Европе, розыгрыш "этнической карты" играет на руку "тем в Кремле, кто мечтает о распаде Украины".

"Бо́льшая часть юго-восточной Украины лояльна нашему государству, однако требует соблюдения двух условий: невмешательство государства в личную жизнь и отказ от навязывания каких-то культурных ценностей (предложение отказаться от Деда Мороза или прекратить поздравлять женщин с 8 марта), а также создание предпосылок для экономического процветания граждан на этой территории без необходимости выезда на заработки за рубеж", - отмечает эксперт.

Волошин подчеркнул, что в ХХІ веке "никто не обязан впитывать патриотизм с молоком матери".

"В условиях глобализации гражданин умом должен понимать, почему его страна для него является лучше любой другой. Таких рациональных аргументов нынешняя власть практически не предоставляет", - заключил он.