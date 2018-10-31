Дело "Украина против России" по Крыму уже готово к рассмотрению - ЕСПЧ

По словам судьи, должно быть проведено два слушания по делу.

Судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская сообщила о дате рассмотрения первого межгосударственного дела по жалобе Украины против РФ и спрогнозировала период принятия решения по нему.

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Об этом она заявила "Европейской правде". Дело "Украина против России" о массовых нарушениях прав человека в Крыму в период аннексии уже готово к рассмотрению.

По словам судьи, должно быть проведено два слушания по делу. Лишь одно из них будет открытым; его дата уже определена. "Слушание состоится 27 февраля 2019", - сообщила судья.

"Процедура такова: ЕСПЧ проводит коммуникацию с правительствами обоих государств, после этого происходит рассмотрение дела, это - первые слушания. Далее Большая палата формирует предварительный вывод - есть нарушение или нет. Идет процесс подготовки решения, и Большая палата собирается на вторые слушания, где уже рассматривает проект самого решения и голосует окончательно", - рассказала Юдковская.

По практике ЕСПЧ, между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год. Судья считает, что данное дело не станет исключением.

"Можно рассчитывать, что и по крымскому делу "Украина против России" за год будет решение суда, по крайней мере, по ее приемлемости и по существу. А вот вопрос компенсации, с высокой вероятностью, будет отложен", - рассказала она.

"Крымское дело" касается событий, предшествовавших аннексии, а также непосредственно после аннексии - предполагаемых нарушений прав человека в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека - право на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконного лишения свободы, похищения людей, нарушения свободы слова и тому подобное.