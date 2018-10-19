В Совете Европы заявили, что решения ЕСПЧ в Украине почти не выполняются

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с начальником отдела Департамента исполнения решений Европейского Суда по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Павлом Пушкарем в Страсбурге.

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Об этом Денисова сообщила в Facebook. В частности, Пушкарь подчеркнул, что для Совета Европы важно иметь поддержку украинского омбудсмена в направлении исполнении решений ЕСПЧ, которой не было при предыдущем уполномоченном. Он отметил, что «репутация Украины под угрозой, так как решения ЕСПЧ практически не выполняются в нашем государстве. Поэтому вместе мы должны это исправить».

В свою очередь Денисова сообщила, что в Украине уже сделали «реестр» граждан, которым государство должно средства по решениям иностранных юрисдикционных органов. Эта «живая» очередь убирает коррупционную составляющую и дает возможность отслеживать перспективы возмещения. Ежегодно Украина увеличивает финансирование этого направления, чем уменьшает долг перед гражданами.

Отдельно стороны договорились, что «мы можем работать не только по тем решениям, которые уже приняты, но и над имплементацией практики ЕСПЧ в национальную правовую систему».