ЕС никогда не согласится с незаконной аннексией украинского Крыма

Об этом заявила премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Латвии Лаймдота Страуюма на пресс-конференции в Страсбурге.

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"Европейский союз, особенно балтийские страны, никогда не согласятся с тем, что часть Украины была отнята и присоединена к России. ЕС выразил свою позицию относительно этой агрессии, и если мы говорим о будущем, то очень важно найти политическое решение и предотвратить любой замороженный конфликт в Украине или в любом другом месте", - сказала премьер-министр.

Отвечая на вопрос относительно возможного снятия санкций с России, Лаймдота Страуюма напомнила, что на последнем саммите в декабре лидеры ЕС единодушно решили, что вопрос санкций связан с выполнением Минских договоренностей, и договорились вернуться к нему в марте.

"Если будет любой прогресс в имплементации Минских договоренностей, государства-члены пересмотрят санкции", - подчеркнула она.

Глава латвийского правительства сообщила, что на днях в России с визитом находился министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, который встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Не могу сказать, что они достигли договоренностей. Нет. Но мы довольны тем, что идет обсуждение. Очень важно иметь такую дискуссию и политический диалог. В зависимости от развития событий, мы будем говорить о санкциях", - отметила Лаймдота Страуюма.