В Москве полиция задержала людей, слушавших гимн Украины в своей машине
10:25, 14 января 2015Политика
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Московская полиция задержала четырех человек, которые слушали украинский гимн в автомобиле рядом с СИЗО №6.
Полиция заставила слушавших гимн залезть в автобус / mosday.ru
Как сообщает ОВД-Инфо, по словам одного из задержанных Олега Мокрякова, полицейский автобус перегородил дорогу их автомобилю. Неизвестные в камуфляже потребовали у активистов выйти из авто и сесть в полицейский автобус.
Задержанных Олега Мокрякова, Екатерину Мальдон, Ивана Дудко и журналиста "Грани.Ру" Александра Агеева доставили в ОВД "Печатники", передает Росбалт.
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Впрочем, есть и данные о том, что задержанные сами пели гимн Украины.
Отметим, что в СИЗО №6, в частности, содержится Надежда Савченко.
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