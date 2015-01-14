В Москве полиция задержала людей, слушавших гимн Украины в своей машине

Как сообщает ОВД-Инфо, по словам одного из задержанных Олега Мокрякова, полицейский автобус перегородил дорогу их автомобилю. Неизвестные в камуфляже потребовали у активистов выйти из авто и сесть в полицейский автобус.

Задержанных Олега Мокрякова, Екатерину Мальдон, Ивана Дудко и журналиста "Грани.Ру" Александра Агеева доставили в ОВД "Печатники", передает Росбалт.

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Впрочем, есть и данные о том, что задержанные сами пели гимн Украины.

Отметим, что в СИЗО №6, в частности, содержится Надежда Савченко.