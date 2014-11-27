Представителям СМИ не хватает места в ложе прессы - там разместили хор им. Веревки

Как передает корреспондент УНИАН, в нарушение традиции хор, который на торжественных заседаниях исполняет гимн Украины, пригласили не в ложу для помощников народных депутатов, а в ложу прессы, из-за чего многим представителям СМИ не хватило места в ложе прессы.

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В пресс-службе Рады объясняют это тем, что решение пригласить музыкантов в ложу прессы было принято на подготовительном заседании по подготовке первого заседания Верховной Рады VIII созыва.