Представителям СМИ не хватает места в ложе прессы - там разместили хор им. Веревки
10:05, 27 ноября 2014Политика
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Не все желающие журналисты, операторы и фотографы смогли разместиться в ложе прессы Верховной Рады, поскольку там разместился Национальный заслуженный академический народный хор им. Григория Веревки.
Журналистам не хватает места в ложе прессы из-за хора / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в нарушение традиции хор, который на торжественных заседаниях исполняет гимн Украины, пригласили не в ложу для помощников народных депутатов, а в ложу прессы, из-за чего многим представителям СМИ не хватило места в ложе прессы.
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В пресс-службе Рады объясняют это тем, что решение пригласить музыкантов в ложу прессы было принято на подготовительном заседании по подготовке первого заседания Верховной Рады VIII созыва.
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