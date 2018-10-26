Порошенко: доверяю Лукашенко на 100%, его миссия чрезвычайно важна
Президент Украины Петр Порошенко заявил о полном доверии к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также отметил роль Беларуси в организации переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом Порошенко сообщил во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.
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«Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю. И мы об этом сегодня говорили. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна. Как и миссия Беларуси ... Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Мы должны сделать все, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести за неделю, а настоящие выборы», – заявил он.
При этом Порошенко отметил важность роли Беларуси в этом процессе, потому что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске.
«Беларусь все, что может делает, чтобы организовать эту работу. Благодаря договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников», - отметил глава Украинского государства.
Порошенко выразил благодарность Лукашенко за содействие в этом процессе.
В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.