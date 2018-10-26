Порошенко: доверяю Лукашенко на 100%, его миссия чрезвычайно важна

Президент Украины отметил важность роли Беларуси в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о полном доверии к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также отметил роль Беларуси в организации переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

Читайте такжеХуг о причастности РФ к войне на Донбассе: факты говорят сами за себя

«Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю. И мы об этом сегодня говорили. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна. Как и миссия Беларуси ... Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Мы должны сделать все, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести за неделю, а настоящие выборы», – заявил он.

При этом Порошенко отметил важность роли Беларуси в этом процессе, потому что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске.

«Беларусь все, что может делает, чтобы организовать эту работу. Благодаря договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников», - отметил глава Украинского государства.

Порошенко выразил благодарность Лукашенко за содействие в этом процессе.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.