Филарет: Россия готовит почву для вмешательства в Украину военной силой под предлогом защиты РПЦ

Он подчеркнул, что УПЦ КП не допустит насилия, чтобы не дать Москве повода вмешиваться в украинскую церковную жизнь.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться с помощью военной силой, и новым поводом должна стать якобы защита русской церкви Московского патриархата в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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«Не столько говорят о предоставлении томоса, сколько о захвате храмов. Почему? И откуда это идет? Это идет от Москвы. Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться военной силой», - заявил он.

«На Донбассе какой был повод - защита русскоязычного населения, когда вмешались - забыли о причине вмешательства. Сейчас хотят новую причину придумать - это защита русской церкви Московского патриархата, защита православных (в Украине). Мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований для Москвы вмешиваться в наши украинские дела, в нашу украинскую церковную жизнь», - добавил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.