Украина и Хорватия обсудили развитие диалога в сфере реинтеграции оккупированных РФ территорий

Представители Украины и Хорватии очертили перспективы развития диалога в сфере деоккупации и реинтеграции украинских территорий, оккупированных Россией.

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Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь в Киеве во время второго заседания украинско-хорватской рабочей группы по сотрудничеству под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия Здравки Бушич.

В заседании также приняли участие заместитель министра науки и образования Хорватии Ивана Франич и украинские и хорватские эксперты.

"В ходе переговоров стороны обозначили перспективы развития двустороннего политического диалога, обсудили механизм применения в Украине хорватского опыта реинтеграции временно оккупированной территории, прежде всего с точки зрения обеспечения социальной защиты населения, информационной работы, восстановления инфраструктуры и разминирования", - говорится в сообщении.

"Хорватская сторона подтвердила поддержку официальным Загребом евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины и выразили готовность всесторонне способствовать нашему государству в реализации начатых реформ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 октября советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко высказал мнение, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна быть развернута по «хорватской модели». По его словам, во главе миротворческой миссии, контингент которой должен насчитывать от 25 до 50 тысяч человек из 30 стран мира, должна стоять международная переходная администрация.