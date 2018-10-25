В ООН подали заявление в защиту прав венгров на Закарпатье - СМИ

В заявлении говорится о том, что в Украине якобы преследуют венгров.

24 октября румынские венгерские политические партии и организации подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которое подали в Организацию Объединенных Наций.

В частности, в нем говорится о притеснениях закарпатских венгров, передает Mukachevo.net.

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"Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность относительно принятого ею документа", - отмечается в заявлении.

Заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской Народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской Гражданской партии (MPP), а также представители венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC). Встреча партий и организаций состоялась 24 октября в Коложваре (Румыния) с участием Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в украинском внешнеполитическом ведомстве создадут должность ответственного за трансграничное сотрудничество, в частности, с Венгрией.